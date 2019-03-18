مصدر: حبس ضابط متهم بقتل فتاة في الهرم 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وصابر المحلاوي:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن ضابط الشرطة المتهم بالتسبب في وفاة فتاة يقضي عقوبة الحبس في قسم شرطة الهرم.

وأكد مصدر قضائي مطلع على تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن النيابة العامة أمرت بحبس الضابط 4 أيام، وجدد قاضي المعارضات له 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

جهود البحث والتحري التي أجراها ضباط فرقة الهرم تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن ضابطا برتبة نقيب يعمل في قوات الأمن المركزي تربطه علاقة صداقة بفتاة تبلغ من العمر 28 سنة، استقلت السيارة قيادته في طريقهما لشراء وجبة طعام.

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وأشارت التحريات إلى أن الفتاة لاحظت معاكسة الضابط لأخرى فوبخته مستنكرة: "بتعاكسها وأنا جنبك!"، مما أثار غضبه فوجه لها لكمة قوية بالوجه، فقدت وعيها بعدها.

حسب التحريات، حاول الضابط نقل الفتاة إلى أقرب مستشفى أملا في إنقاذها إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل، إذ لفظت المصابة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

فور تلقي إخطار من المستشفى، تمكنت قوة بقيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقباء مصطفى لاشين ومحمد سعودي وعمرو الديباوي، من ضبط المشكو في حقه، واقتياده إلى القسم لسماع أقواله.