محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا تعترف بجمهورية مقدونيا تحت الاسم الجديد "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وقالت الخارجية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه "في 19 فبراير 2019، وردت إلى السفارة الروسية في سكوبي مذكرة من وزارة خارجية جمهورية مقدونيا مع إشعار حول تغيير الاسم الرسمي لهذه الدولة إلى" جمهورية مقدونيا الشمالية"، ونتيجة لذلك، تعترف روسيا بهذه الدولة تحت الاسم الجديد " جمهورية مقدونيا الشمالية " .

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أيد أكثر من 90 بالمئة من الناخبين تغيير اسم دولة مقدونيا وفق اتفاق تم التوصل إليه مع اليونان، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات، إلى مقدونيا الشمالية.

هذا وكان وزيرا خارجية، اليونان، نيكوس كوتزياس، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيكولا ديميتروف، قد وقعا اتفاقا في يونيو 2018، على الاسم الدستوري الجديد للبلاد - جمهورية مقدونيا الشمالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن اعترافها بجمهورية مقدونيا باسمها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.