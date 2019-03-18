سعيدة شرف لأول مرة في أغنية لراي مؤثرة عن الأم-صورة

انتهت الفنانة المغربية الصحراوية، سعيدة شرف من تصوير كليب أغنيتها الجديدة والتي اختارت أن تقدمها لأول مرة بلون راي تحمل عنوان “يامايا” وهي إهداء لروح أمها “الزهرة” والتي فارقت الحياة منذ سنوات.

وكانت تجمع شرف ووالدتها علاقة جد قوية كصديقتين وليس كأم واابنتها.

والأغنية من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، أما التوزيع فيعود لطارق لحجيلي ومدارة، أما الكليب فيعود إخراجه لخالد بنيس.

وقامت شرف بتصوير الكليب في أماكن هادئة معبرة عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، وإهداءا منها لكل من فقد والدته.

جدير بالذكر أن النجمة الصحراوية سعيدة شرف تحضر لخمس أغاني مغربية عبارة عن سينغل سيكتشفها من خلالهم جمهورها بألوان مختلفة.