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بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الاتنين، بتنفيذ وعيدها للأساتذة المتعاقدين، وذلك بتعويض المضربين عن العمل بأساتذة من لائحة الانتظار.
ونشرت الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، مساء اليوم، لائحة لأسماء المرشحين، كانوا في لائحة الانتظار من فوج 2019، وطالبتهم بوضع الوتائق لذى مصلحة الموارد البشرية قصد توظيفهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد قالت في بلاغ صحفي، إنها ستقوم بتعويض غياب الأساتذة المتعاقدين عن حجرات الدراسة، ابتداء من يوم الاتنين، لسد الفراغ الذي تعيشه قاعات الدراسة.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدون، دخلوا، للأسبوع الثالث على التوالي، في إضراب عن العمل، مطالبين من الحكومة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة امزازي تفي بوعيدها وتبدأ بتعويض الأساتذة المضربين عن العمل -وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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