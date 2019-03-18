– هام للشباب.. مديرية الأمن تعلن عن مباراة لتوظيف 50 ممرضا وإطارا تقنيا للصحة -التفاصيل الكاملة

أعلنت مديرية المديرية العامة للأمن الوطني، عن تنضيمها يوم 21 أبريل المقبل، مباراة لتوظيف 50 ممرضا وإطارا تقنيا للصحة لتعزيز حصيص مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني. آخر أجل لقبول ملفات الترشيح هو 5 أبريل 2019.

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