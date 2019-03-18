قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الاثنين، إن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر الدستور من خلال استفتاء، وذلك في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى عيد النصر المصادف لـ 19 مارس.
وأكد بوتفليقة أن الجزائر ستغير نظامها السياسي، وأن تغيير الدستور سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد.
كما أعلن الرئيس الجزائري، وفقا لتلفزيون النهار أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.
ونقلت القناة ذاتها، عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعقد “ندوة وطنية جامعة” لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأوضح بوتفليقة أن هذه الندوة ستتخذ “قرارات حاسمة”، مشيرا إلى أن مهمة هذه الندوة “حساسة لأنها هي التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعب الجزائري وخاصة أجياله الشابة”
كما قال بوتفليقة في ذات الرسالة، “صحيح أن للجزائر جيشا “يتميز بالإحترافية العالية، وبروح التضحيات المثالية، إلا أن أمن البلاد واستقرارها في حاجة كذلك إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بوتفليقة: الجزائر ستغير نظامها السياسي والدستور سيتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.