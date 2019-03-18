إصابة طالب من الداخل إثر شجار في سكن الجامعة بجنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طالب من البلاد بجروح متفاوتة، إثر تعرضه للطعن في أعقاب وقوع شجار في سكن تابع للجامعة العربية الأميركية بجنين، اليوم الإثنين، بحسب النبأ المتداول من قبل طلاب من الجامعة.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشجار وقع بين طلاب من الداخل في سكن الطلاب بجامعة جنين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح.
وأحيل المصاب إلى المستشفى لاستكمال العلاج، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد هوية الطالب وملابسات وقوع الشجار.
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