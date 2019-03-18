جريمة القتل في اللد: تمديد اعتقال والد الضحية ديانا الأعسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الإثنين، اعتقال والد ضحية جريمة القتل التي راحت ضحيتها، ديانا أبو قطيفان الأعسم (18 عاما)، من مدينة اللد.

وعلم أن المحكمة قامت بتمديد اعتقال والد الضحية حتى يوم الخميس المقبل، ومن المزمع أن يتم النظر في تمديد اعتقاله إلى جانب مشتبهين آخرين جرى اعتقالهما على خلفية الجريمة أيضًا.

كما قامت المحكمة بإطلاق سراح أحد أقارب الضحية بعد اعتقاله بشبهة ضلوعه في الجريمة.

يذكر أن جريمة إطلاق نار كانت قد وقعت يوم الأربعاء المنصرم، في حي "شنير" في مدينة اللد، والتي أسفرت عن مقتل ديانا أبو قطيفان الأعسم متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين أصيب جدها بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشابة قتلت قبل زفافها بأيام معدودة. كما أن والدتها قتلت قبل عدة سنوات.