اندلاع حريق في أحد أقسام سجن "رامون"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إن حريقا اندلع في عدد من الغرف في أحد أقسام سجن "رامون"، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.
وبحسب مصلحة السجون فإن الحريق اندلع في 10 غرف تابعة لقسم لأسرى حركة حماس.
وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده.
يشار إلى أن الحديث عن قسم قامت مصلحة السجون بتركيب أجهزة تشويش بداعي تعطيل الهواتف الخليوية.
كما تجدر الإشارة إلى أن تركيب هذه الأجهزة قد فاقم التوتر في السجون، حيث اشتكى الأسرى من أن هذه الأجهزة تسبب صداعا وآلاما.
وأكد أسرى محررون أن هذه الأجهزة تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأسرى، حيث أصيب العديد منهم بمضاعفات صحية.
وكان الأسرى، قد هددوا في عدة مناسبات وبيانات بـ "التعامل مع الأجهزة المسرطنة بطريقتهم الخاصة، حتى لو وصل الأمر لحرقها".
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