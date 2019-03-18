شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحظر الاحتجاجات فى الشانزليزيه والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ، أن السلطات في البلاد سوف تحظر في المستقبل تنظيم احتجاجات في المناطق التي شهدت أعمال شغب من جانب أصحاب السترات الصفراء، مثل شارع الشانزليزيه في باريس، إذا ما نما إلى علمها أن المتطرفين يخططون لأعمال عنف.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحظر الاحتجاجات فى الشانزليزيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.