الشرطة الهولندية تعلن اعتقال منفذ هجوم اوتريخت

الخليج 365/ بغدادألقت الشرطة الهولندية، مساء الاثنين، القبض على المشتبه بتنفيذه إطلاق النار داخل محطة نقل "للترام" في مدينة أوتريخت أودى بحياة 3 أشخاص.

وأكدت إدارة شرطة أوتريخت، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به تركي يدعى غوكمان تانيس، ويبلغ من العمر 37 عاما، وتم القبض عليه خلال مداهمة أمنية.

من جانبه، أفاد مدعي بلدية أوتريخت، روتغير جيكين، خلال المؤتمر ذاته، بأن المشتبه فيه لديه سجل جنائي وسبق أن اعتقله الأمن المحلي.

