"مشاكل عائلية" وراء هجوم أوتريخت الهولندية

الخليج 365/ بغدادقالت أسرة منفذ الهجوم المسلح في مدينة أوتريخت الهولندية، "كوكمان تانيش" أطلق النار على قريب له في قطار الترام بسبب "مشاكل عائلية".

جاء ذلك وفق ما نقله الإعلام الهولندي المحلي، عن أسرة "كوكمان تانيش".

وأوضحت الأسرة أن "تانيش" أطلق النار على قريب له في الترام، ومن ثم على أشخاص أرادوا مساعدة المستهدف.

وأشارت إلى أن "تانيش" يعاني من مشاكل نفسية، ومثل أمام قاض في إحدى المحاكم قبل أسبوعين لمحاولته اغتصاب سيدة.



بدورها قالت مصادر في الشرطة الهولندية إنها تدرس احتمالات أخرى لا تتعلق بالإرهاب. مبينة أن الواقعة قد تكون ناجمة عن "مشاكل عائلية"، بحسب الإعلام الهولندي.

وفي السياق نفسه، ذكرت الأسرة إن "تانيش" لا يتواصل مع والده في تركيا منذ سنوات طويلة. مشيرة إلى أن والداه مطلقان، فيما تزوج أبوه من امرأة أخرى بعد طلاقه من والدته.

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من جانبها، خفضت الشرطة الهولندية، عدد المصابين في الهجوم من 9 إلى 5 أشخاص، كما رفعت رئاسة بلدية أوتريخت تحذيرها لسكان المدينة بالتزام منازلهم.

وفي وقت سابق الإثنين، أسفرت حادثة إطلاق نار في أوتريخت عن مقتل 3 أشخاص، وفق رئيس بلدية المدينة، جان فان زانين.

وذكرت شرطة مدينة أوتريخت، على تويتر أنهم يبحثون عن مشتبه به من أصل تركي يدعى كوكمان تانيش يبلغ من العمر 37 عاما.

