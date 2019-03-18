وزير يمني: مليشيا الحوثي تكثف من تجنيد الأطفال

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الإثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية، بتجنيد الأطفال بالإكراه في مناطق سيطرتها، وذلك بعد فشلها في ما يسمى بـ"التعبئة القبلية" في تحشيد المسلحين طوعا.



وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن المليشيا الانقلابية كثفت عملية تجنيد ‎الأطفال بالإكراه في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد لأسرهم.

وأشار الوزير اليمني إلى أن المليشيا الحوثية تقتاد الأطفال لدورات ثقافية وعسكرية لعدة أشهر، وتذهب بالبعض إلى جبهات القتال ليعودوا لأهاليهم جثثا هامدة دون أن يستطيع أهاليهم الكلام خوفاً من القتل أو الاختطاف.



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وذكر الإرياني أن المليشيا الحوثية كلفت ما يسمى بـ"المشرفين الثقافيين" في المحافظات والمديريات والأحياء الخاضعة لسيطرتها لمهمة استقطاب و‎تجنيد الأطفال بالقوة والإكراه،وكثفت محاضراتها في "ثقافة الاستشهاد"، وذلك في إطار مساعيها لاستقطاب مقاتلين جدد بعد خسائرها الكبيرة وفشل ما تسميها حملات النفير والتعبئة القبلية.



ودعا وزير الإعلام اليمني، الآباء والأمهات في مناطق الانقلاب إلى توعية أبنائهم لتجنب وقوعهم فريسة سهلة بيد ‎المليشيا الحوثية الإيرانية.



كما حث الإرياني من يتم إكراههم على القتال في صف المليشيا سواء من الأطفال أو المواطنين، على النجاة بأرواحهم، وترك مواقعهم في صفوف المليشيا وتسليم أنفسهم لقوات الجيش الوطني وسيلقون الرعاية الكاملة.



وتقول تقارير حقوقية إن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 20 ألف طفل منذ بداية الانقلاب في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب.

