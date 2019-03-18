انت الان تتابع بعد سنوات على مقتله.. كيف يهدد القذافي حكم «ترودو»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رغم مرور 7 سنوات على مقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، فإن اسمه عاد للظهور مرة أخرى على الساحة الدولية، بعد الكشف عن فضيحة فساد دولية، تورط فيها مسؤولون كبار

خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، حل عدد كبير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين؛ مثل توني بلير، ضيوفا في العاصمة الليبية طرابلس، حيث تعاملوا مع المسؤولين الليبيين، على رأسهم القذافي نفسه، داخل خيمته في مجمع باب العزيزية، حيث كان يدير البلد الغني بالنفط، وخلال هذه الزيارات، أبرموا صفقات مشكوكا فيها، وحصلوا على مقابل للاستشارات التي قدموها، بالإضافة إلى أموال أخرى في ما يرقى إلى مستوى الكسب غير المشروع والرشاوى وغيرهما من المخططات التي انتهكت قوانين مكافحة الفساد في دولهم.

وبعد سنوات من تواري هذه القضايا عن الأضواء، تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن هذه الصفقات عادت لتطارد المشاركين فيها، وعلى رأسها إحدى الشركات الهندسية الرائدة في العالم، في فضيحة قد تؤدي إلى إضعاف أو حتى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. تواجه حكومة ترودو اتهامات بمحاولة تخفيف العقوبات

وبعد سنوات من تواري هذه القضايا عن الأضواء، تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن هذه الصفقات عادت لتطارد المشاركين فيها، وعلى رأسها إحدى الشركات الهندسية الرائدة في العالم، في فضيحة قد تؤدي إلى إضعاف أو حتى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

تواجه حكومة ترودو اتهامات بمحاولة تخفيف العقوبات ضد شركة "إس إن سي لافالين"، وهي شركة هندسية عملاقة في مونتريال، دفعت 36 مليون دولار في شكل رشاوى للمسؤولين الليبيين، للفوز بعقود قبل سقوط القذافي.

وأدت المعاملات التجارية التي شابها الفساد مع نظام القذافي إلى مداهمات ومصادرة أصول وإدانات وأحكام بالسجن في قضايا في هولندا والنرويج، وطالت التحقيقات الدائرة في هذه القضايا شركات في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط.

وتم تعليق الكثير من هذه التحقيقات بشكل جزئي، بسبب انشغال المحققين في متابعة قضايا المواطنين الذين انضموا إلى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، ولكن مع اقتراب انتهاء صراع داعش، قالت عدة مصادر إن بعض هذه التحقيقات يمكن إحياؤها.

تشير التقارير إلى أن العديد من رجال الأعمال والسياسة التقوا مع أبناء القذافي، سيف الإسلام والسعدي، ومع مسؤولين كبار مثل رئيس شركة النفط الوطنية شكري غانم، للحديث عن الصفقات، لا سيما في قطاع الطاقة، وفقا لرجال أعمال ليبيين ودبلوماسيين غربيين.

وزادت هذه الزيارات في عام 2003 بعد أن رفعت الأمم المتحدة العقوبات المفروضة على ليبيا بسبب برنامجها النووي، حتى لفتت انتباه المسؤولين الأمريكيين في ليبيا.

وقالت وثيقة دبلوماسية أمريكية مسربة من عام 2007: "يبدو أن شركة النفط الوطنية تبحث بنشاط عن طرق للحصول على تنازلات إضافية، أو لتقليص الخدمات المقدمة مسبقا لشركات النفط الدولية".

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إلا أنه يُعتقد أن الكثير من الأسرار المتعلقة بهذه الصفقات ذهبت إلى غير رجعة بعد وفاة شكري غانم، آخر وزير نفط في عهد القذافي، والذي كان الوسيط للعديد من الرشاوى قبل أن ينشق عن النظام في 2011، خلال الأشهر الأخيرة من انهيار النظام.

حيث تم العثور على جثة غانم تطفو على نهر الدانوب في 29 أبريل 2012، بعد ستة أشهر من مقتل القذافي، وقال تقرير الطبيب الشرعي إن السبب في الوفاة هو الغرق، ولم تجد السلطات النمساوية أدلة واضحة على وجود شبهة جنائية.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النيابة العامة تقوم الآن بالبحث في الوثائق والشهادات المتاحة، في محاولة للكشف عن المتورطين في هذه القضايا، فوفقا للمحققين في النرويج وسويسرا، كان محمد، ابن شكري غانم، هو الوسيط في قضية الفساد الخاصة بشركة "يارا إنترناشيونال" النرويجية لإنتاج الأسمدة.

وانتهى الأمر بدفع الشركة أكبر غرامة فساد في التاريخ النرويجي، وتم توجيه الاتهام إلى أربعة من مسؤوليها التنفيذيين بدعوى دفع رشاوى للفوز بامتياز لبناء مصنع في مرسى البريقة الليبي، حيث عوقب أحد المتهمين بالسجن سبع سنوات، وفقا لوثائق المحكمة.

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وقال المحققون في النرويج وسويسرا إنهم اكتشفوا أن شركة "يارا" أودعت ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار في حساب بنكي خاص بشركة في جزر فيرجن البريطانية كان يديرها محمد غانم.

وفي هولندا، ظل المحققون يتابعون قضية ضد صندوق استثماري بقيمة 700 مليون دولار، يطلق عليه "بالادين" لسنوات، وكان يديره صهر غانم، إسماعيل أبو الظهير، وكان مفوضا بإدارة أصول الهيئة الليبية للاستثمار، المسؤولة عن استثمار الأموال العامة الليبية.

وفي أثناء تفتيش منزله، عثر المحققون الهولنديون على مستندات تشير إلى أن أبو الظهير يمتلك ما لا يقل عن عشر من شركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية.

وخلص المحققون الهولنديون في القضية إلى أن أبو الظهير قد استخدم هذه الشركات لاختلاس الأموال من الهيئة الليبية للاستثمار، وفقا للوثائق التي حصلت عليها "الإندبندنت".

فوفقا لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها "الإندبندنت" وتم التأكد من صحتها من المسؤولين الهولنديين، قام المحققون الهولنديون بفحص المدفوعات والاتصالات بين "بالادين"، والشركات الوهمية المرتبطة بها، وعدد من الشركات الكبرى.

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وفي القضية الكندية، اتهمت الشرطة في عام 2014، اثنين من موظفي "إس إن سي لافالين" السابقين، وهما سامي بباوي وستيفان روي، برشوة مسؤولين ليبيين للفوز بصفقات على مدار عقد من الزمن.

وتواجه حكومة ترودو اتهامات من جودي ويلسون رايلبولد، وزيرة العدل السابقة، بمحاولة الضغط على المسؤولين للموافقة أو تأجيل الملاحقة القضائية للشركة، أو عرض اتفاق من شأنه أن يجنب الشركة المزيد من الأضرار، حيث شهدت الشركة، التي توظف 50 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، انخفاضا في أسهمها خلال العام الماضي.

من جانبه نفى ترودو ممارسة أي ضغوط على رايلبولد، لكنه أقر بأنه حث المسؤولين على النظر في الآثار الاقتصادية الأوسع نطاقا، المتمثلة في إدانة الشركة، التي توظف 9 آلاف كندي، في هذه القضية.