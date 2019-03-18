انت الان تتابع في الدور الرابع.. شرطة هولندا تحاصر منفذ إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شرطة هولندا

قالت مصادر إعلامية هولندية، اليوم الإثنين، إن منفذ هجوم إطلاق النار في أوتريخت وسط هولندا، يقطن في الطابق الرابع من المبنى المحاصر، لافته إلى أن مكافحة الإرهاب تطوق المبنى الذي يقطن فيه الإرهابي، في إشارة إلى انتشار مسلح كثيف لأفراد الشرطة حول مبنى يشتبه أن مطلق النار بداخله، لافتة إلى أن هناك شخص آخر كان ينتظر مُطلق النار في أوتريخت، جاء ذلك بعد أن أعلنت الشرطة الهولندية، تعزيز الأمن في المدارس والمرافق العامة والمساجد بعد إطلاق النار في مدينة أوتريخت.

وأفاد شهود عيان، بإن المشتبه به فتح النار عشوائيا على المواطنين، في المقابل رفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مكان الحادث. وأعلنت الشرطة الهولندية، إن وحدة مكافحة الإرهاب تطوق مبنى تشبته بأن منفذ الهجوم قام بإطلاق النار من داخله، مضيفه: «لا استبعاد من هجوم إرهابي لكن