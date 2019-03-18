انت الان تتابع ترامب يسخر من "معدل الذكاء الضعيف" لجو بايدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن متحدثا في ديلاوير في 16 مارس 2019

تعرض الديموقراطي جو بايدن الذي لم يصبح بعد مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لانتقادات ساخرة الإثنين من الرئيس دونالد ترامب المصر على الفوز بولاية ثانية.

وانتهز ترامب هفوة جديدة ارتكبها نائب الرئيس السابق بارك اوباما، ليسخر من الرجل الذي يمكن أن ينضم قريبا الى 15 ديموقراطيا يرغب كل منهم في تمثيل حزبه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وغرد ترامب على تويتر أن "جو بايدن ورط نفسه نهاية الأسبوع حين عجز عن نطق جملة بسيطة بشكل صحيح بشأن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأضاف "عليكم أن تعتادوا، شخص إضافي بمعدل ذكاء ضعيف".

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وتلعثم الديموقراطي (76 عاما)، الذي يلمح منذ أسابيع الى أنه سيدخل السباق الرئاسي، خلال عشاء السبت في ولاية ديلاوير.

وقال "أنا الأكثر تقدمية بين جميع المرشحين" للرئاسة، قبل أن يتدارك "بين كل الذين سيصبحون مرشحين...".

وليست المرة الأولى التي يدخل فيها الرجلان في مشادة.

وكان بايدن اعلن خلال الحملة الانتخابية العام 2016، أنه كان يود لو تمكن من تصفية حسابه مع ترامب. وقال في حينه "كنت أرغب لو أننا ما زلنا في الثانوية، لكان بإمكاني التعارك معه خلف الصالة الرياضية"، ما أثار رد فعل مباشر من ترامب الذي اتهم بايدن ب"اداء دور الرجل القوي" فقط حين يكون خلف الميكروفون.