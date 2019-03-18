انت الان تتابع أردوغان: المهاجمون الذين يستهدفون تركيا سيعودون إلى بلادهم في نعوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وصف الرئيس التركي طيب أردوغان يوم الاثنين واقعة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا بأنها جزء من هجوم أوسع على تركيا وهدد بأن كل من يحاول نقل المعركة إلى اسطنبول سيعود لبلده ”في نعش“.

وأشار أردوغان الذي يسعى لحشد التأييد لحزبه العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية في الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس آذار إلى أن هجوم نيوزيلندا دليل على المشاعر المناهضة للمسلمين على مستوى العالم.

وقال دون الخوض في تفاصيل ”يختبروننا من على بعد 16500 كيلومتر ،من نيوزيلندا، بهذه الرسائل التي يبعثون بها من هناك. هذه ليست واقعة فردية بل منظمة“.

وتم توجيه تهمة القتل العمد يوم السبت للمتطرف الأبيض برينتون تارانت (28 عاما)بعد قتل 50 شخصا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.