الان تتابع معتقلون فلسطينون يضرمون النار في 13 غرفة بسجني رامون والنقب الإسرائيليين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 48 دقيقة - 8:46 م, 18 مارس 2019 م التعليقات: 0 أضرم معتقلون فلسطينون النار في 13 غرفة بسجني رامون والنقب الإسرائيليين، وفقا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

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