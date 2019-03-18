الان تتابع الشرطة الهولندية تلقي القبض على المتهم بتفيذ هجوم أوتريخت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:34 م, 18 مارس 2019 م التعليقات: 0 و تعلن عن هويته الخليج 365-متابعات أعلنت الشرطة الهولندية مساء،اليوم ،الاثنين، أنها ألقت القبض على الرجل المشتبه به بتنفيذ جريمة أوتريخت والبالغ من العمر 37 عاما.

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