الان تتابع مصرع 6 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في الجوف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:03 م, 18 مارس 2019 م التعليقات: 0 لقي ستة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من الميليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب.

وأضاف المقدم الفاضلي أن الميليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.

وأكد أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح أخرين.

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