مسؤول يمني: الحوثيون يمنعون رئيس الفريق الأممي من زيارة ميناء رأس عيسى بالحديدة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

اتهم عسكر زعيل، عضو الوفد المفاوض للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، جماعة أنصار الله الحوثية، بتصعيد عرقلة تنفيذ اتفاق ملف مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال “زعيل”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في تطور للتصعيد الحوثي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة لتنفيد اتفاق الحديدة، منعت المليشيات رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار مايكل لوليسجارد، من

زيارة استطلاعية له إلى ميناء رأس عيسى”.

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وأشار إلى أن رئيس الفريق الأممي تحرك إلى صنعاء وقدم شكوى إلى محمد الحوثي، قيادي لدى الجماعة، ولم يصدر الحوثيون، أي تعليق حول هذا الاتهام حتى الآن.

وتحاول الأمم المتحدة، تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بإعادة الانتشار في الحديدة، وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب الطرفين في أطراف المدينة، حسبما أكد سكان محليون.

واتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في السويد، نهاية العام الماضي، على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة وموانئها الثلاث “الصليف، رأس عيسى، الحديدة”، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية برقابة أممية.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على توقيع هذا الاتفاق، فإنه لم يتم تنفيذه حتى اليوم وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلته.