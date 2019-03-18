بوتفليقة: الجزائر ستغير نظامها السياسي والمؤتمر الوطني الشامل سيعقد قريباً

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، بتنظيم مؤتمر وطني جامع بشكل مستعجل، في رد رسمي على مطالب الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكمه.

وأكد بوتفليقة في رسالة وجهها لمواطنيه، بمناسبة عيد النصر (وقف إطلاق النار في 19مارس 1962)، أنه أوصى بإشراك كل أطياف الشعب الجزائري في هذه الندوة الوطنية الجامعة.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته الرابعة، على أن مهمة الندوة ”حساسة لأنها هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث قفزة نوعية، يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة“.

وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن ”الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الإستفتاء“، مشيرا إلى رغبته في إجراء تعديل دستوري شامل وعميق، وفق الرسالة.