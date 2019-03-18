شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لعبدالله أوجلان.. الأكراد يتظاهرون ضد سياسات أردوغان في جنيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تظاهر حشد من أكراد تركيا في مدينة جنيف السويسرية، اليوم (الاثنين)، احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

واجتمع الحشد في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة السويسرية، ويأتي التحرك في وقت تتواصل فيه اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات النظام التركي المناهضة لحقوق الإنسان.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب إسطنبول منذ توقيفه عام 1999.