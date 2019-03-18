شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: أعمال العنف ستحظر احتجاجات «السترات الصفراء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم (الاثنين)، إن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو «السترات الصفراء» إذا تم اكتشاف مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى.

وقال فيليب في بيان تلفزيوني: «ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات ’السترات الصفراء’ في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضرراً، بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار».