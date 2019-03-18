شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 حوثيين في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الجوف)

لقي ستة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي في تصريح لموقع «سبتمبر نت»التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن عناصر الميليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب. مضيفاً بأن قوات الجيش أحبطت المحاولة واجبرت الميليشيا على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح أخرين.