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الرئيس الروسي يدشن محطتي كهرباء في جزيرة القرم الأوكرانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (سيمفيروبول)

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، محطتين لانتاج الكهرباء في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وذلك بعد خمس سنوات من ضمها، وسط استمرار التوتر مع حكومة أوكرانيا والدول الغربية.

وفي مدينة سيباستوبول، شارك بوتين في احتفال تدشين المحطة الأولى، كما اطلق عبر الدائرة المغلقة ورشة بناء المحطة الثانية في مدينة سيمفيروبول، عاصمة شبه جزيرة القرم.

واكد الرئيس الروسي ان المحطتين «ستعملان بكامل طاقتهما»، مشيدا بـ«خطوة مهمة» نحو تعزيز «الأمن على صعيد الطاقة في شبه الجزيرة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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