شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، حيث تدعم المملكة القضية الفلسطينية وتساندها في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة، وذلك من منطلق مبدأها الراسخ في شجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق.

كما أكدت المملكة أهمية البند السابع كجزء مهم من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، كبند ثابت ضمن جدول الأعمال طالما أن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مستمر.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة امام مجلس حقوق الإنسان اليوم (الاثنين): إن الانتهاكات الجسيمة التي تُمارس ضد أشقائنا في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة للأسف مستمرة منذ ستة عقود، في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن إيقاف هذه الانتهاكات التي كان آخرها استهداف قوات الاحتلال مؤخرًا للمسجد الأقصى الشريف، وإخلاء ساحاته وإغلاق أبوابه أمام المصلين.

ودعا السفير الواصل مجلس حقوق الإنسان للتصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصِّلة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.