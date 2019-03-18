شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العموم البريطاني: لا يمكن التصويت على «بريكست» بدون تغيير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم (الاثنين)، إنه لا يمكن للحكومة طرح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، على تصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص «مشابهاً» أو «مشابهاً إلى حد كبير،» لما رفضه النواب في السابق. قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، اليوم (الاثنين)، إنه لا يمكن للحكومة طرح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، على تصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص «مشابهاً» أو «مشابهاً إلى حد كبير،» لما رفضه النواب في السابق. وقد كثفت الحكومة البريطانية جهودها لاقناع النواب المشككين بتأييد اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والذي قد يتعرض لرفض ثالث في حال عرض للتصويت في البرلمان، وذلك قبل 11 يوماً من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد.



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