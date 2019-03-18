شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تقضي بإعدام بلجيكي لانتمائه لداعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم (الاثنين) بالإعدام على بلجيكي لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، وهو واحد من عشرات الأجانب الذين يواجهون نفس العقوبة في العراق. قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم (الاثنين) بالإعدام على بلجيكي لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، وهو واحد من عشرات الأجانب الذين يواجهون نفس العقوبة في العراق. وأدين بلال المرشوحي (23 عاماً) بالانتماء لتنظيم داعش والقيام بعمليات باسم التنظيم.



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