شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا: قتلى وجرحى بهجوم أوتريخت واعتقال المشتبه به والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (هولندا)

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن أشخاصاً ربما قتلوا في اطلاق النار في مدينة أوتريخت الذي يتم التعامل معه على أنه هجوم إرهابي محتمل.

مضيفاً في مؤتمر صحافي مقتضب في لاهاي اليوم (الاثنين) برفقة وزير العدل، أن هناك «العديد من الجرحى وربما القتلى» في الحادث».

من جهته أكد رئيس بلدية مدينة أوتريخت مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق النار بالمدينة.

فيما اعلنت الشرطة اعتقال المشتبه بإطلاقه النار في الحادث.