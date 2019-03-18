قوة مكافحة الإرهاب في هولندا: المتهم بإطلاق النار مازال طليقا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press قال قائد قوة مكافحة الإرهاب في هولندا إن إطلاق النار في أوتريخت تم في عدة مواقع، مؤكدا أن مطلق النار في أوتريخت مازال طليقاً، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.