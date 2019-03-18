"مقتل شخص وسقوط جرحى" جراء إطلاق نار في هولندا

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA أغلقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الحادث

أطلق رجل النار في ترام بمدينة أوترخت الهولندية، مما أدى إلى مقتل شخص واحد ووقوع إصابات عديدة، حسب مصادر الشرطة.

وأغلقت الشرطة ميدانا بالقرب من محطة الترام ، ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع.

وطلب من المواطنين تجنب المنطقة من أجل تسهيل وصول خدمات الطوارئ.

وتفيد التقارير بأن المسلح غادر الموقع بالسيارة، وتقول الشرطة إنها تحقق في احتمال كون الحادث "عملا إرهابيا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن منسق جهاز مكافحة الإرهاب قد دعا إلى اجتماع، وقال رئيس الوزراء مارك روتي إنه في غاية القلق.

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ووقع الحادث قبيل الساعة الحادية عشرة ، وأرسلت 3 مروحيات إلى الموقع.

وتفيد تقارير بأن جهاز الأمن طلب من المركز الطبي لجامعة أوترخت أن يفتح مركز الطوارئ لاستقبال حالات الإصابة.

وقال شاهد عيان لوكالة الهولندية إن "رجلا بدأ بإطلاق النار بجنون".

وأضاف آخر لمحطة الإذاعة المحلية "ان او اس" إنه رأى امرأة جريحة والدم على يديها وملابسها.

وقال إنه أجلسها في عربته وقدم لها المساعدة، مشيرا إلى أنها كانت غائبة عن الوعي حين وصلت الشرطة.