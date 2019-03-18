مقتل ثلاثة اشخاص في "هجوم ارهابي" في هولندا والشرطة تطارد المهاجم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الشرطة وخدمات الطوارئ في منطقة 24 اكتوبربلاين في مدينة اوتريخت الهولندية بعد حادث اطلاق نار في 18 اذار/مارس 2019

أطلقت الشرطة الهولندية حملة مطاردة واسعة بحثا عن مسلح قتل ثلاثة اشخاص وأصاب تسعة آخرين الاثنين في هجوم قد يكون إرهابيا في ترامواي في مدينة اوتريخت.

ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به وهو غوكمن تانيش (37 عاما) المولود في تركيا، وحذرت من الاقتراب منه، فيما طوقت شرطة مكافحة الارهاب مبنى مجاورا.

وصرح رئيس الوزراء مارك روته أنه "لا يمكن استبعاد" أن يكون الهجوم ارهابيا، مضيفا أن هولندا "لن تتسامح إطلاقا مع الكراهية".

الشرطة الهولندية لا تستبعد أن يكون حادث أوتريخت عملاً إرهابياً

إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: مئات الآلاف عبر العالم يحتفلون بعيد القديس باتريك احتفل مئات الآلاف في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وعدة بلدان أخرى عبر العالم بعيد القديس باتريك الذي يصادف الـ 17 مارس/آذار. وتصنف العديد من البلدان عيد القديس باتريك في خانة أيام العطل حيث تغلق المؤسسات أبوابها. ويعتبر اللون الأخضر هو اللون المميز لهذا العيد حيث يقوم المحتفلون بارتداء ملابس خضراء وتزين المباني باللون الأخضر كما يضاف الطلاء الأخضر إلى الأنهار والينابيع، مثلما حدث في مدينة شيكاغو الأميركية حيث تمت إضافة صبغة خضراء إلى النهر تكريما لعيد القديس باتريك. كما نظمت المدينة عرضها العالمي الشهير لإحياء العام السابع والخمسين لهذا التقليد السنوي. وحسب سكان المدينة والمنظمين فقد بدأت مدينة شيكاغو في إضافة اللون الأخضر على نهرها في العام 1962. وتبقى العاصمة الأيرلندية دبلن المكان الذي تبلغ فيه الاحتفالات بعيد القديس باتريك ذروتها حيث يشارك سكان العاصمة والسياح في الاحتفالات التي تقام في الشوارع وعلى الطرقات وخلال الاحتفالات بعيد القديس باتريك يستهلك المشاركون كميات كبيرة من الكحول ويرقصون على أنغام موسيقية صاخبة. وعيد القديس باتريك هو ذكرى إحياء القديس الراعي في أيرلندا، وهو مبشر وقديس مسيحي ولد في بريطانيا الرومانية وتم أسره واستعباده في جزيرة أيرلندا حيث بقي فيها ستة سنوات تقريبا قبل أن يفر، ودخل إحدى الكنائس المسيحية وعاد لجزيرة أيرلندا مرة أخرى كمبشر للدين المسيحي في غرب وشمال أيرلندا. للمزيد: القديس باتريك يوحد العالم بلون أخضر ماذا تعرف عن عيد القديس سانت باتريك؟ Euronews (Ar)

هل قتلت العارضة المغربية بالسم بعد فضحها لحفلات برلسكوني! فتح القضاء الإيطالي تحقيقا في وفاة إيمان فاضل، وهي شابة مغربية تعمل كعارضة أزياء وتمت الإشارة إليها على أنها ضيفة معتادة في الحفلات الماجنة التي كان ينظمها رئيس الوزراء الإيطالي السبق سيلفيو برلسكوني ، وهي الحفلات التي تعرف باسم "بونغا بونغا". ووصف القضاء الإيطالي وفاة إيمان فاضل بـ "الغامضة"، مشيرا إلى أنها توفيت في الفاتح من مارس/أذار بعد شهر من دخولها أحد مستشفيات ميلانو بسبب آلام في المعدة. وأكدت مصادر في التحقيق أنّ إيمان فاضل قالت لأصدقائها ومحاميها بأنها تعرضت للتسمم.، ولكن لم يتمكن الأطباء لحدّ الآن من تحديد أو تفسير سبب الوفاة مع الإشارة إلى وجود أمور غير طبيعية في السجلات الطبية للشابة التي تمّ الإعلان عن وفاتها في الـ 15 من هذا الشهر. للمزيد: القضاء الإيطالي يعلن ان لديه أدلة تدين برلسكوني بممارسة الجنس مع قاصر تبرئة برلسكوني من اتهامات ممارسة الجنس مع قاصر واساءة استعمال السلطة وكانت إيمان فاضل قد أدلت بشهادتها في العام 2012 خلال محاكمة سيلفيو برلسكوني الذي اتهم بدفع أموال نظير ممارسة الجنس مع كريمة المحروق أو ربي، العاهرة القاصر. وادين برلسكوني في البداية، ولكن تمت تبرئته في وقت لاحق بعد أن حكم قاضي التحقيق بأنه كان يجهل أن العاهرة قاصر . وتم توجيه اتهامات أخرى لرئيس الوزراء الإيطالي بتقديم رشاوي إلى بعض النساء اللائي حضرن حفلات "بونغا بونغا" لمنعهن من الإدلاء بشهادتهن. وأوضحت مصادر أنّ إيمان فاضل لم توجه لها اتهامات بتلقي رشاوي، وأشارت وسائل إعلام إيطالية بأنها كانت بصدد إصدار كتاب عن حياتها وتجاربها، وقد حصل القضاء على نسخة من نصه عقب وفاتها. Euronews (Ar)

الجزائريون يتظاهرون مجددا في باريس احتجاجا على تمديد ولاية بوتفليقة تظاهر أبناء الجالية الجزائرية مجددا في ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية باريس هذا الأحد احتجاجا على ما اعتبروه "تمديدا للعهدة الرابعة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر تحت ضغط الشارع الجزائري إلى العدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة وتأجيل الانتخابات. وبالكثير من الحماسة والحيوية أكد متظاهرون من مختلف الفئات العمرية رفضهم لما أسموه بسياسة "هيمنة العصابة" التي تختبئ وراء رئيس "غائب" و"مريض". وشدد المحتجون على ضرورة التغيير في الجزائر من خلال تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وأن يغادر بوتفليقة الرئاسة بشكل سليم وآمن. وأعرب مئات الشبان الذين شاركوا في المظاهرات عن تعطشهم للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتغيير مؤكدين أنهم لم يعرفوا في حياتهم سوى عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للجزائر. أحد الشباب الجزائري قال: "نحن نتظاهر ضد هذه الحكومة وضد هذه العصابة التي تحكم البلاد منذ حوالي 60 عاما وتواصل نهب الثروات والأموال. لقد سئمنا. لقد مللنا ونريد التغيير". للمزيد: شاهد: مظاهرات جزائرية في باريس ولندن ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة جزائريون في فرنسا يتظاهرون ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة والرئيس يصل جنيف لفحوص طبية شابة أخرى كانت حاضرة للتظاهر من أجل التغيير في الجزائر قالت: نأمل تغيير الرئيس و تغيير النظام . نريد تأسيس جمهورية ثانية في الجزائر. تأسيس جمهورية بسواعد جزائرية". المظاهرات الجزائرية التي تشهدها باريس ومعظم المدن الفرنسية أكدت أن الجزائريين في فرنسا لا يرغبون في أن يستمر بوتفليقة و حاشيته في الحكم على غرار شقيقه السعيد بوتفليقة والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان وغيرهم ممن يعبرهم الجزائريون أسباب "هلاك" البلاد. من جهة أخرى أكد المتظاهرون على رغبتهم في أن تبقى المظاهرات سلمية في فرنسا وفي الجزائر وعدم الانسياق وراء استفزازات بعض الأطراف. وتواصل الجالية الجزائرية في فرنسا تعبئتها من أجل التحول الديمقراطي في الجزائر ورحيل بوتفليقة ومن معه على أمل بناء جزائر الغد، جزائر تسودها الديمقراطية. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب عالية في المطارات والمساجد عقب إطلاق النار على الترامواي. وشوهد في الموقع جثمان مغطى بقماش أبيض ملقى على السكة.

Advertisements

وصرحت الشرطة "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون، ثلاثة منهم في حال الخطر".

وكتب رئيس جهاز مكافحة الارهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على تويتر أن "الشرطة تقوم بعملية واسعة لاعتقال المسلح" مضيفا أن اطلاق النار وقع في "العديد من المواقع" ومنها الترامواي.

وتم رفع مستوى التهديد الارهابي في اوتريخت إلى الدرجة الرابعة القصوى.

وصرح شاهد عيان لشبكة "ان أو اس نيوز" أنه شاهد امرأة مصابة تفر من الترامواي وعلى يديها وملابسها دماء وسقطت على الأرض.

وأضاف الشاهد الذي رفض الكشف عن اسمه "نقلتها إلى سيارتي وساعدتها. وعندما وصلت الشرطة كانت غائبة عن الوعي".

- "هجوم على حضارتنا"-

في وقت لاحق احاطت عناصر الشرطة المسلحة مبنى على بعد مئات الأمتار، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان المسلح بداخله. وذكرت الشرطة أنها تعتقد أنه تمت سرقة سيارة رينو حمراء وقت اطلاق النار وعثرت عليها مهجورة لاحقا.

ونصحت بلدية اوتريخت "الجميع بالبقاء داخل منازلهم حتى معرفة المزيد. ولا نستبعد وقوع حوادث جديدة". وذكر المستشفى المحلي أنه اقام مركز أزمة.

وتوقفت حركة الترامواي في المنطقة.

وذكرت الشرطة العسكرية الهولندية أنها في حالة "تأهب" وأنها تعزز الاجراءات الأمنية في المطارات والمباني الرئيسية الأخرى في هولندا وبينها البرلمان ومكتب روته.

وذكرت الشرطة في مدينة روتردام أنها زادت الاجراءات الأمنية أمام المساجد.

وأعلنت جميع الاحزاب السياسية الكبرى وبينها حزب روته، تعليق حملتها الانتخابية قبل الانتخابات المحلية الاربعاء التي ستحدد تشكيلة مجلس الشيوخ الهولندي.

وصرح روته في مؤتمر صحافي مقتضب في لاهاي "إن أي هجوم ارهابي هو هجوم على حضارتنا، وعلى مجتمعنا المتسامح والمفتوح. وإذا استمر ذلك فليس له سوى اجابة واحدة، وهي أن حكم القانون والديموقراطية في بلادنا اقوى من اي تعصب أو عنف".

وأضاف "لن نتساهل مع عدم التسامح مطلقا".

- "نقف جنبا الى جنب" -

أعرب الحلفاء الأوروبيون عن دعمهم للحكومة الهولندية.

وصرح رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بعد حديثه مع روته أن "الاتحاد الأوروبي يقف جنبا الى جنب مع هولندا وشعبها في هذه الأوقات العصيبة. وأفكاري مع الجرحى وعائلاتهم".

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "إنها أخبار مقلقة للغاية أن يطلق مسلح النار على ترامواي في اوتريخت على أشخاص لا شك أنهم أبرياء يقومون بعملهم اليومي (...) المملكة المتحدة تقف مع شعب هولندا".

ولم تتعرض هولندا إلى هجمات مماثلة لتلك التي هزت دولا أوروبية مجاورة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها شهدت عددا من الحوادث.

ففي اب/اغسطس قام شاب افغاني (19عاما) لديه تصريح إقامة المانيا بطعن سائحين أميركيين في محطة القطارات الرئيسية في امستردام قبل أن يتم إطلاق النار عليه واصابته.

وفي أيلول/سبتمبر قال محققون هولنديون إنهم اعتقلوا سبعة أشخاص واحبطوا مخططا لشن "هجوم ضخم" على مدنيين خلال فعالية كبيرة في هولندا.

واضافوا أنهم عثروا على كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صنع القنابل وبينها سماد يرجح أنه كان يمكن أن يستخدم في سيارة مفخخة.

واعتقل الرجال في مدينتي ارنهيم وفيرت.

وفي حزيران/يونيو تم اعتقال شخصين يشتبه بضلوعهما في الارهاب بينما كانا يقتربان من شن هجمات ضد أهداف احدها جسر في روتردام وفي فرنسا، بحسب الادعاء العام.

وقام الرجلان وهما من أصل مغربي وعمرهما 22 و28 عاما بتسجيل فيلم على جسر ايرازموس انشدا خلاله نشيدا دينيا يمجد "الشهادة"، بحسب الادعاء العام.