هيئة الإذاعة الهولندية : اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار فى هولندا

قالت هيئة الإذاعة الهولندية فى نبأ عاجل إنه تم اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار في أوتريخت فى هولندا.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر تركية إعلامية، اليوم الاثنين، عن أقارب لمنفذ هجوم مدينة أوتريخت الهولندية قولهم إن منفذ الهجوم استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية" ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا للمساعدة.

وقتل المسلح، الذي قالت الشرطة الهولندية إنه جوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا، ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين داخل ترام في أوتريخت وقالت الشرطة إنها...