بوتفليقة: الجزائر مقبلة على تغيير نظام الحكم

كتب -حسام رضوان أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن الندوة الوطنية الجامعة للحوار ستعقد قريبا بحسب ما نقلته قناة "النهار".و أكد أن الندوة ستكون مفتوحة لكل شرائح المجتمع. وأضاف الرئيس الجزائري أن الشعب سيقرر بشأن الدستور من خلال الاستفتاء،مشيرًا إلى أن بلاده مقبلة على تغيير نظام الحكم على يد الندوة الوطنية الجامعة.

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