مصادر القوات للـ MTV: نريد العودة إلى آلية التعيينت التي اقترحها الرياشي

أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" للـ MTV "أننا لا نريد أن نستأثر بأي حصة ونحن لم نقم بذلك في الحكومة الماضية"، مشيرة إلى أن "حصة "القوات اللبنانية" كانت مضمونة سابقا عبر التوظيف في الكازينو وغيره".

بدورها، لفتت مصادر القوات إلى "أننا لسنا مع المحاصصة ونريد العودة إلى آلية التعيينت التي اقترحها الوزير السابق ملحم الرياشي".

فيما أوضحت مصادر تيار "المردة" أنه "لم يتواصل معنا أحد بخصوص التعيينات وعندما تطرح فلدينا ملف كامل سنقدمه ونحن مع اعتماد آلية التعيينات".

ورأت مصادر المردة أنه "لا يمكن لأحد المس بالتعيينات في وزارة الأشغال لأن الأسماء التي سيتم تعييها يجب أن تمر عبر وزير الأشغال يوسف فنيانوس".