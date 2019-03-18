الحسن التقت ممثلة اليونيسف ووفودا من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الممثلة المقيمة لمنظمة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزات، وعرضت معها اوضاع المنظمة وعملها ومساعدتها على مكافحة عمالة الاطفال في لبنان. ولفتت شابويزات الى ان هناك "مشروعا تعمل عليه المنظمة لمساعدة البلديات على مكافحة عمالة الاطفال خصوصا في المناطق".

وأطلعت شابويزات وزيرة الداخلية على المشاريع التي تنفذها اليونيسف في لبنان، لا سيما ما يتعلق منها بالاطفال على كل المستويات، مؤكدة ان "المنظمة تملك قاعدة بيانات ومعلومات عن حجم عمالة الاطفال في لبنان، والدور الذي تسعى اليه اليونيسف للحد من هذه العمالة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات".

واجتمعت الحسن مع وفد البنك الدولي الذ ضم كبير الخبراء في الادارة المالية في الحوكمة والممارسة العالمية في العراق، ايران، الاردن، لبنان، وسوريا بول والتون، وكبيرة خبراء القطاع المالي في مؤسسة التمويل الدولية كارول خزامي، وممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، وتم البحث في مساعدة الدولة اللبنانية على وضع تصور للتأسيس نحو الاقتصاد الرقمي.

والتقت وفدا من الاتحاد الاوروبي برئاسة مدير التعاون الاوروبي الدولي غوتس برينكمان، وتم البحث في مشروع للتعاون بين الاتحاد الاوروبي ووزارة الداخلية لتدريب الخبرات وبناء القدرات وتفعيل التجهيزات لعملية مراقبة الحدود اللبنانية.

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كما بحثت وزيرة الداخلية مع وفد من جمعية مراقبة الانتخابات برئاسة يارا نصار، في تحضيرات الانتخابات الفرعية التي ستجري في مدينة طرابلس الشهر المقبل.

وأوضحت نصار "أننا التقينا اليوم معالي الوزيرة لتهنئتها على تسلمها هذه الوزارة المهمة، وبحثنا في موضوع التحضيرات للانتخابات الفرعية لكون جمعيتنا متخصصة في مراقبة الانتخابات والمحافظة على الاصلاح الانتخابي. واثرنا مع معالي الوزيرة موضوع قسيمة الاقتراع الرسمية التي نشدد على اهمية اعتمادها في الانتخابات الفرعية لانها تساعد على حماية سرية الاقتراع".

والتقت الحسن مندوب لبنان السابق في الامم المتحدة نواف سلام، وكان عرض لمجمل التطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة.

كما بحثت مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد في الواقع الاقتصادي في لبنان. وكانت مناسبة تخللها البحث في عمل المجلس ودوره الذي سيضطلع به في هذه المرحلة.