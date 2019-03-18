NBN: مع عودة الحريري من باريس تتجه الأنظار الى ما ستحمله جلسة الحكومة الخميس

أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية بأنه "مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس، تتجه الأنظار الى ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل في بعبدا ومضمون جدول أعمالها ولا سيما بعد ما طبع الأيام الأخيرة من تراشق بين التيارين البرتقالي والأزرق وسط معلومات تتحدث عن توجه للتهدئة وفيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يستنهض الاقتصاد اللبناني من خلال إطلاق حملة وطنية في هذا الإطار، شدد على ألا حصانة على أحد في معركة مكافحة الفساد وكل متهم مرغم على المثول أمام القضاء".

ولفتت إلى أنه "في وزارة المالية، فرض الوزير علي حسن خليل جمركاً على احترام الصلاحيات والأصول القانونية في العلاقة بين المجلس الأعلى والمديرية العامة للجمارك وإلا وبعد اجتماع "أهل الجمارك" كشف خليل أن تعميماً تفصيلياً سيصدر في هذا الشأن ملوحاً برفع القضية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب إذا بقيت المشكلة موجودة".

وأشارت إلى أنه "بعيداً من السياسة، انشغل الرأي العام اللبناني اليوم بقضية الطفل مارفن حبيقة ابن الخمس سنوات الذي توفي إثر عدوى فايروس وفق ما يتم تداوله من معلومات لم يتم التأكد من صحتها بانتظار صدور نتائج الفحوص الطبية النهائية".

وأضافت: "في فلسطين المحتلة، "دوّخ" عريس عملية ارئيل عمر ابو ليلى قوات الاحتلال خلال العملية وبعدها، إذ فشلت أجهزتها واستخباراتها في العثور عليه رغم عمليات الاقتحام لبلدات وقرى عدة في سلفيت واعتقال عائلة ابو ليلى والتهديد بهدم منزلها وهذا الأمر انعكس إرباكاً في وسائل الإعلام الصهيونية التي نشرت خبراً عن استشهاد عمر خلال اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال... ثم ما لبثت أن سحبته من التداول".

وتابعت: "بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا، طرق الارهاب باب هولندا من خلال عملية إطلاق نار في حي سكني ضمن نطاق مدينة أوتريخت التي تعد رابع أكبر المدن من حيث الكثافةُ السكانية ولم يتم الكشف حتى الساعة عن تفاصيل ما حصل في ظل حديث شهود عيان عن فرار من نفذ العملية وشبهات تدور حول شخص من اصول تركية".