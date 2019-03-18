المحكمة العسكرية استكملت محاكمة المتهم بقتل الرائد عباس جمعة

تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، محاكمة حسن كركي، المتهم بقتل الرائد في الجيش اللبناني عباس جمعة في 21 أيلول 2012 أثناء قيامه بوظيفته ومحاولة قتل باقي عناصر الدورية الأمنية التي داهمته مستعملا رصاص من النوع المتفجر، وعلى تزويره شهادات وأختام الأمن العام اللبناني والمحكمة العسكرية.
واستمعت المحكمة الى إفادة الشاهد المعاون أول "ن.م" الذي روى كيف حصل الحادث وكيفية محاولة إسعاف الرائد ونقله الى المستشفى مع باقي المصابين، فيما أكد المتهم الذي استجوب في جلسة سابقة على واقعة إطلاقه النار وجهله لهوية عناصر الدورية الذين دخلوا محله بالسلاح لكن بلباس مدني وفراره من المكان قبل أن يقوم بتسليم نفسه، وقال: "أنا أخطأت بإطلاق النار نعم لكن ظننتهم من الأميركان أو من آل المقداد الذين قتلوا أخي".
وكررت المحكمة دعوة الملازم ع.م الى جلسة أخيرة تعقد في 20 نيسان، على أن تخصص أيضا لسماع مرافعة النيابة العامة ووكيل المتهم ولإصدار الحكم.
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