اعتبر "حزب الله" ان "عملية سلفيت البطولية شكلت إضافة نوعية في تطور أسلوب المقاومة وقدرتها على اختراق الإجراءات الأمنية الصهيونية، وأكدت إمساك المقاومين بزمام المبادرة وقدرتهم على اختيار المكان والزمان وفق أجندتهم، وأن تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن يبقى بدون رد".
وبارك الحزب في بيان، "للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة العملية البطولية"، وحيا "منفذها الشجاع الذي أظهر أن الشباب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه، مستخدما كل الوسائل والأساليب الممكنة، وهو يبعث رسالة إلى العالم بأنه ورغم تعاقب الأجيال لن يتخلى عن تمسكه بحقه وقضيته".
اضاف: "أكد الشعب الفلسطيني مجددا أن صفقة القرن المزعومة ولدت ميتة، وأن مستقبل فلسطين هو الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال، ولا يمكن لوعود ترامب وأدواته في المنطقة أن تغير هذه الحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: عملية سلفيت إضافة نوعية في تطور أسلوب المقاومة وقدراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.