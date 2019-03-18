جبق بحث وسفيري الصين وقطر في تعزيز التعاون الصحي

إستقبل وزير الصحة العامة جميل جبق في مكتبه في الوزارة، السفير الصيني وانغ كيجيان وتناول البحث تعزيز التعاون في المجال الصحي، خصوصا أن الصين ملتزمة تقديم المساعدات للنازحين السوريين وللقطاع الصحي اللبناني من خلال وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية والمنظمات الدولية.

وأكد السفير الصيني "مواصلة تقديم الدعم عبر مختلف السبل من خلال الهلال الأحمر الصيني وملف الدواء والعمليات الجراحية".

وأثنى الوزير جبق على هذا الدعم، مشيراً الى أن "الصين دولة صديقة"، متمنيا "استمرار التعاون بنسبة أكبر بما يحقق المصلحة العامة ويساعد على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".

واستقبل الوزير جبق السفير القطري محمد حسن جابر الجابر في زيارة بروتوكولية، تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية كافة.