الحدث: عدة إصابات في إطلاق نار في محطة مترو بمدينة اوتريخت في هولندا

أفادت قناة "الحدث" عن "وقوع عدة إصابات في إطلاق نار في مدينة اوتريخت في هولندا". فيما لفتتوسائل إعلام هولندية إلى "استدعاء قوات مكافحة الإرهاب بعد إطلاق النار"، موضحةً أن "إطلاق النار جرى في محطة مترو في المدينة".

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