مكتب وزير الصحة: لا علاقة طبية بين حادثتي وفاة طفلة جبيل والطفل مارفين حبيقة

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الصحة جميل جبق في بيان أن لا علاقة طبية بين حادثتي وفاة طفلة جبيل والطفل مارفين حبيقة.

وأشار المكتب الاعلامي لجبق أنه تبين أن سبب وفاة الطفل مارفين ناجم عن باكتيريا حادة هي "strepto coccus A" أصابت الجهاز التنفسي بشدة ما أدى إلى توقف عمل الرئتين وتوقف القلب عن النبض. ولفت البيان الى أن "لا وجود لوباء "H1N1" ولا لداء السحايا كما أشيع عقب شيوع خبر الوفاة".

وأكد المكتب الاعلامي أنه "تم التباحث مع كافة الدوائر ذات الصلة وستعقد للغاية لجنة الوبائيات لدراسة وتقييم الوضع."