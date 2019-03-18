النشرة: القاضية غادة عون طلبت من امن الدولة مباشرة التحقيق في فساد "النافعة"

علمت "النشرة" ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون طلبت من المديرية العامة لامن الدولة مباشرة التحقيق في فساد "النافعة" وذلك بناء على الاخبار المقدم من المحامي وديع عقل حول "الفساد، التزوير، الاثراء غير المشروع ومخالفات تنظيمية في دوائر واقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والاليات التابعة لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات "النافعة".

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