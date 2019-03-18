أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب، أن "الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء"، مشيراً إلى أن "بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة".
وشدد الرئيس الجزائري على أن "الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطياف"، موضحاً أن "الندوة هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية"، لافتاً إلى أن "المسار الإنتخابي سيبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".
وكان بوتفليقة قد أعلن بعد عودته من العلاج في جنيف عن عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة وتأجيل الإنتخابات الرئاسية وإجراء حوار وطني شامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتفليقة: الجزائر ستغير نظامها السياسي والدستور سيفتح الباب لاختيار رئيس جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.