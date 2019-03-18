بوتفليقة: الجزائر ستغير نظامها السياسي والدستور سيفتح الباب لاختيار رئيس جديد

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب، أن "الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء"، مشيراً إلى أن "بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة".

وشدد الرئيس الجزائري على أن "الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطياف"، موضحاً أن "الندوة هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية"، لافتاً إلى أن "المسار الإنتخابي سيبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".

وكان بوتفليقة قد أعلن بعد عودته من العلاج في جنيف عن عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة وتأجيل الإنتخابات الرئاسية وإجراء حوار وطني شامل.