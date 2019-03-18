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رئيس بيلاروسيا يعتزم زيارة تركيا منتصف نيسان

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أعلن رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، اعتزامه إجراء زيارة رسمية لتركيا منتصف نيسان المقبل، مشيراً إلى "اننا سنجري زيارة رفيعة المستوى إلى تركيا منتصف أبريل وسنلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وبيّن لوكاشينكو أنه "سيتم بعد فترة قصيرة عقد اجتماع اللجنة الحكومية التركية البيلاروسية"، موضحاً أنه "أراد مناقشة القضايا بين البلدين مع السفيرة التركية كخطوة أولى قبيل الزيارة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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