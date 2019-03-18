رئيس بيلاروسيا يعتزم زيارة تركيا منتصف نيسان

أعلن رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، اعتزامه إجراء زيارة رسمية لتركيا منتصف نيسان المقبل، مشيراً إلى "اننا سنجري زيارة رفيعة المستوى إلى تركيا منتصف أبريل وسنلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وبيّن لوكاشينكو أنه "سيتم بعد فترة قصيرة عقد اجتماع اللجنة الحكومية التركية البيلاروسية"، موضحاً أنه "أراد مناقشة القضايا بين البلدين مع السفيرة التركية كخطوة أولى قبيل الزيارة".