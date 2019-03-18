مقتل مساعد وزير الدفاع اليمني في حادث سير بمصر

قتل مساعد وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية اللواء عبد القادر العمودي، في حادث سير بأحد شوارع العاصمة المصرية. وأوضح مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن العمودي "دهسته شاحنة صغيرة"، في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، مشيرا الى أنه "تم التحفظ على السائق والسيارة وتم استدعاء ابن المتوفى لسماع أقواله".

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