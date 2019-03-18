وسائل إعلام هولندية: اعتقال منفذ هجوم أوتريخت

أفادت وسائل إعلام هولندية عن اعتقال منفذ هجوم أوتريخت.

وكان عمدة مدينة أوتريخت جان فان زانين قد أعلن عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة تسعة ثلاثة منهم خطيرة في اطلاق النار في المدينة الهولندية، مؤكدا أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت عن تعرض محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت لإطلاق نار، مشيرة الى أن "إطلاق النار في أوتريخت قد يحمل دافعا إرهابيا"، لافتة الى "أننا لا نستطيع حتى الآن تقييم خطورة إصابات الجرحى في الحادث".

فيما ذكرت وسائل إعلامية هولندية أن هناك أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق النار، فيما تعمل الشرطة على مطاردته، مشيرة الى أن موقع إطلاق النار في أوتريخت الهولندية يعرف بـ"ساعة 24 أكتوبر".