أكد المرجع الديني الايراني جوادي آملي ان "على السفارات الايرانية ان تبذل جهودها لتوفير الارضية للتبادل العلمي والثقافي"، مشيراً إلى "الدور الهام لسفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية في سائر الدول"، لافتاً إلى أنه "على السفراء ان يدركوا انهم ليسوا فقط سفراء لايران، وانما هم سفراء مدرسة الاسلام؛ وعليهم ان يوصلوا رسالة الاسلام الى العالم، وان يدركوا افكار وحديث العالم وينقلونه الى الداخل".
ولفت إلى أنه "على سفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يكونوا نشطين على الاصعدة الثلاثة؛ المحلية والاقليمية والدولية، فعلى الصعيد المحلي ان يعملوا للتواصل مع المسلمين والدول المسلمة، وعلى الصعيد الاقليمي ان يعملوا للتواصل مع اهل الكتاب واتابع الديانات الاخرى وسائر الموحدين في العالم، وعلى الصعيد الدولي حيث يعتبر جميع البشر المتلقين للخطاب، سواء الموحدين وغير الموحدين، حيث يؤكد الاسلام كثيرا على هذا الجانب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: على السفارات الايرانية ان توفر الارضية للتبادل العلمي والثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.