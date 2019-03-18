​ غوتيريس يحذر من خطاب الكراهية وتداعيات شيطنة المهاجرين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من "خطاب الكراهية المتصاعد في العالم، وشيطنة المهاجرين، وتداعيات ذلك على العنف الذي نراه الآن".

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